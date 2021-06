Sur proposition de la Ministre de l’Environnement Céline Tellier, le Gouvernement wallon a décidé d’allonger la saison balnéaire dès cette année. La saison 2021 aura une durée de 4 mois et s’étendra du 1er juin au 30 septembre 2021 (un mois de plus que l’an dernier).

Situé à Fosses-la-Ville, le Lac de Bambois a inauguré sa zone de baignade ce lundi 31 mai en présence de la Ministre Céline Tellier. Le lac a pour objectif de concilier ses activités touristiques avec les impératifs de la préservation du patrimoine naturel. Le lac compte en effet une grande diversité d’habitats remarquables et plus de 150 espèces d’oiseaux nicheuses, hivernantes ou simplement de passage. Il fait donc l’objet d’un plan de gestion Natura 2000 dans lequel la baignade, la pêche et l’événementiel doivent pouvoir s’intégrer harmonieusement, sans troubler la faune et la flore. Grâce à un subside du Commissariat général au Tourisme dans le cadre du plan « Tourisme pour tous » élaboré par la Ministre du Tourisme Valérie De Bue, la zone a été dotée d’une rampe d’accès à l’eau pour les PMR.

Par rapport à 2020, le nombre de zones de baignade ouvertes passera lui de 24 à 27 en 2021. Trois sites viennent donc compléter les quatre nouvelles zones créées l’an dernier. Parmi celles-ci, la zone de baignade de Neufchâteau a pu rouvrir, puisque la qualité de l’eau de baignade s’est améliorée ces dernières années.

Une campagne de prospection et d’analyses continuera cet été 2021 sur 9 sites situés notamment le long de la Semois, sur la Meuse à Jambes, au lac de la Plate-Taille à Froidchapelle et au lac des Doyards à Vielsalm, en vue de l’ouverture de nouveaux sites de baignade dans les prochaines années.

La Ministre Tellier lance également un appel aux communes leur demandant de signaler les sites propices à la baignade afin que l’administration wallonne puisse envisager de compléter la liste des sites autorisés dans les années qui viennent.

Tous les détails concernant la qualité bactériologique des sites officiels de baignade en Wallonie, sont disponibles, et mis à jour chaque semaine sur http://baignade.wallonie.be