30 audits logement offerts sur les communes de Ohey, Gesves et Ohey. En Wallonie, 75% des logements ont été construits avant 1985 et présentent de faibles performances énergétiques. Face à ce parc immobilier de plus en plus vieillissant, la Wallonie a décidé d'agir en lançant la stratégie de rénovation énergétique WALLORENO sur l'ensemble de son territoire. L'objectif : tendre, d'ici 2050, vers le label PEB A en moyenne pour l'ensemble du parc de logements wallons et, par là même améliorer le confort des occupantts, réduire les impacts environnementaux, diminuer la dépendance énergétique de la Wallonie

Dans ce cadre, elle a également mis en place un projet pilote à destination des communes et de leurs habitants. Le GAL Pays des tiges et chavées fait partie des dix sélectionnés pour participer à ce projet. Concrètement, le projet pilote se déroulera en 3 étapes : via la réalisation d 'un quickscan en ligne, via la réalisation d 'un audit logement et par l'accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation

Sur base d'un dossier de candidature, 10 logements seront sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement dans la réalisation des travaux de rénovation indiqués sur la feuille de route et par la suite, d'un suivi de la consommation énergétique de celui-ci. Tout cela gratuitement, grâce aux partenariats concertés par le GAL Pays des tiges et chavées.Pour en apprendre davantage sur ce projet pilote et ses conditions d'accès, plusieurs séances d'information sont organisées par le GAL et les administrations communales. Dès 19h30 dans les maisons communales respectives : le 7 octobre à Ohey, le 14 octobre à Gesves, le 20 octobre à Assesse

Infos : stephan.vis@tiges-chavees.be 083/670.347

www.walloreno.be