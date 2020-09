Ce sont donc de petits cadeaux « douceurs » qui ont été livrés cette semaine dans quatre maisons de repos namuroises pour souhaiter de bonnes fiesses de Wallonie aux résidents ! Le CCW et le CCQN sont restés dans la lignée du soutien aux commerçants de la région, et, ce sont deux jeunes artisans namurois qui ont été choisis pour ravir les papilles gustatives de nos cheveux blancs : « Mistinguette » et « la Biscuiterie Namuroise ». Le samedi 19 septembre, une animation musicale assurée par le band de six musiciens « les LUMCONS » est prévue dans les jardins du Grand Pré à Wépion, des Lauriers à la Plante et de Béthanie à Saint-Servais, tandis que le spectacle de folklore se déroulera dans les jardins de l’Harscamp à Namur.

Depuis plusieurs années, le Comité Central de Wallonie et le Collège des Comités des Quartiers Namurois proposent un goûter à destination des ainés qui résident dans une maison de repos avec le précieux soutien de l’Echevinat des affaires sociales de la Ville de Namur. Les deux associations, on le sait, souhaitent des fêtes inclusives, où personne n’est oublié. L’action en l’état n’était pas possible cette année pour cause de restriction des visites dans les maisons de repos, le CCW et le CCQN ont réinventé cette attention si importante en cette année 2020 pas comme les autres.