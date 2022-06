Vincent (prénom d’emprunt), avait passé la journée du 15 septembre 2019 aux Fêtes de Wallonie. "J’avais assisté au combat des Echasseurs et j’étais en état d’ébriété. Avant de reprendre un taxi, j’ai uriné sur l’immeuble de la RTBF et des policiers sont arrivés. Le reste est une suite de mauvaises idées. Je n’ai pas obtempéré, je n’ai pas donné ma carte d’identité et en partant j’ai fait tomber 2 policiers. Je n’ai pas compris, cela ne me ressemble pas. Je respecte la police."

Si le prévenu reconnaît et regrette son acte, c’est au moment de la médiation pénale que les choses ont coincé. Raison pour laquelle les faits ont été abordés devant le tribunal correctionnel le 20 mai. Si 500 euros ont été versés à titre de dommage moral à chacun des policiers, la ville de Namur est également constituée partie civile. L’incapacité de travail des 2 policiers était initialement de 3 jours, elle a été prolongée à 9 jours. Comme les agents étaient prévus au planning, la ville a dû en trouver d’autres pour les remplacer, ce qui a entraîné un surcoût. Vincent et son conseil contestaient le calcul réalisé, le trouvant imprécis et injustifié.

Le parquet, de son côté, réclamait une peine de travail de 60 heures. Le prévenu s'en tire avec la suspension simple du prononcé pour une durée de 5 ans.