L’échevine Anne Barzin a levé un coin du voile sur ce que seront les fêtes de Wallonie 2021. Interrogée par nos confrères de Canal C, elle a donné quelques éléments sur ce qui sera des fêtes « de transition », au vu des mesures sanitaires actuelles. De transition car à mi chemin entre des Wallos traditionnelles et les Wallos 2.0, en partie virtuelle et sans grand rassemblement de foule, que nous avons connues en septembre 2020.

Le combat des Echasseurs, les Walloniades et les cérémonies liées au devoir de mémoire auront bien lieu.

Des concerts accueillant des artistes de la fédération Wallonie-Bruxelles se dérouleront sur la place Saint-Aubain les 17 et 18 septembre, la jauge sera réduite. « Pour y accéder, il faudra avoir réservé et être en possession du Covid-Safe Ticket », confie l’échevine des fêtes à Canal C.

Le collège des comités de quartier proposera pour sa part des concerts sur la place des Cadets vendredi, samedi et dimanche. Une localisation déjà jugée trop éloignée du coeur des fêtes par certains. L’accès se fera également sur présentation du Covid-Safe Ticket, tout comme pour les activités qui se dérouleront dans les jardins du Mayeur. Il n’y aura donc pas de podiums dans les 12 quartiers namurois cette année. Exit aussi les stands dans les rues et les bars à péket pour cette année, c’est aux terrasses des commerçants horeca namurois que les fêtards devront consommer. Et ce, dans le respect des règles Covid, ce qui représentera sans doute un beau défi à relever pour les autorités qui devront faire respecter celles-ci.

L’affiche des concerts et autres activités sera dévoilée au début du mois de septembre. D’ici-là, la Ville de Namur, la RTBF, le CCW et le CCQN et la police, notamment, planchent sur les modalités pratiques de l’événement.