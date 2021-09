Les Fêtes de Wallonie 2021 ont officiellement débuté samedi dernier avec la traditionnelle Route des Plaques et du Patrimoine. Lundi, c’était au tour de François Bovesse d’être célébré. C’est néanmoins ce vendredi que nous entrerons dans le vif de ces Wallos placées sous le signe du Covid et pour lesquelles les débits de boissons vont devoir s’adapter.

Diverses mesures ont en effet été prises par la ville de Namur. Contrairement aux Fêtes de Wallonie que nous avons l’habitude de vivre, les échoppes destinées à la vente d’alcool sur la voie publique sont interdites. "La consommation et la vente d’alcool sont donc uniquement autorisées au sein des établissements horeca et sur leurs terrasses et extensions de terrasses admises, de même qu’auprès des bars installés sur les différents lieux de concerts et d’animations accessibles sur présentation du Covid Safe Ticket", indique la Ville de Namur.

D’autres dispositions seront par ailleurs d’applications pour le service en terrasse. Dès ce vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021, les débits de boissons devront arrêter de vendre des boissons 30 minutes avant leur heure de fermeture, fixée librement et au plus tard à 4h00 le lendemain. Du vendredi 17 à 12h00 au mardi 21 septembre 2021 à 8h00, la vente de boissons alcoolisées à partir de 15° sera interdite dans tous les commerces non-Horeca situés dans la Corbeille. "Le non-respect de cette interdiction pourra entraîner la fermeture de l’établissement pour une période indéterminée", précise la Ville qui ajoute que l’interdiction de vendre, servir ou offrir toute boisson alcoolisée aux jeunes de moins de 16 ans et toute boisson spiritueuse aux jeunes de moins de 18 ans reste d’application durant les Fêtes de Wallonie.

Impact sur la mobilité

Même si les échoppes destinées à la vente d’alcool sur la voie publique sont interdites et qu’il n’y aura pas d’ambulant Horeca, la mobilité sera impactée dans Namur. Depuis ce mercredi 15 septembre, jusqu’au lundi 20 septembre, la circulation et/ou le stationnement seront interdits pour des durées variables dans un périmètre limité du centre-ville, incluant principalement les lieux de concerts et d’animation (place Saint-Aubain, place de l’Ecole des Cadets, parking du Centre L’Ilon) ainsi que leurs voiries adjacentes. Les interdictions de circulation et de stationnement s’appliquent à tous les véhicules motorisés, à l’exception des services de secours, des organisations et de tout autre véhicule admis pour des raisons impérieuses laissées à l’appréciation des services de police.

Par ailleurs, les deux stations Li Bia de la place de l’Ecole des Cadets et à la rue de l’Ange sont supprimées. Les parkings P + R Saint-Nicolas (276pl.) et de Namur Expo (475pl.) sont ouverts et gratuits de vendredi 7h30 au lundi 4h00.Le TEC effectuera des liaisons gratuites entre ces deux parkings et la place de la Station. Le parking de l’Hôtel de Ville (350 pl.) est ouvert sans interruption du vendredi à 7h30 au lundi 20 septembre à 24h00 avec application d’un tarif préférentiel : 1€/heure et forfait de 5€ pour 24h (à partir de 5 heures de stationnement). Enfin, le téléphérique de la Citadelle de Namur adapte ses horaires : 7h00 - 19h00 pour ce vendredi et 10h00-19h00 pour le week-end.