Etienne Dethier, président du Collège des comités de quartiers namurois, est un de ceux qui planchent depuis plusieurs mois sur ces fêtes de Wallonie 2021. Il jette tout d’abord un regard dans le rétroviseur sur les fêtes de l’an passé, les Wallos 2.0. "On ne savait pas vraiment faire autre chose ou plus. C’était avec un pincement au coeur, mais c ‘est à juste titre que les fêtes ont été limitées à leur plus simple expression, nous étions en pleine crise Covid."