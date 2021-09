La zone de police Namur Capitale est intervenue à 23 reprises entre dimanche 18h et lundi 6h. 2 arrestations administratives et 2 arrestations judiciaires ont eu lieu, tout comme 3 bagarres, un vol dans un véhicule et 2 faits de piclpockets.

La zone de police a relevé sur place une ambiance festive et sereine pendant la soirée et la nuit. Seulement 2 débuts de bagarres ont eu lieu, après la fermeture des établissements HORECA." La plupart des établissements HORECA étaient fermés à 01h ; les derniers avant 3h. Les équipes de terrain ont procédé à 2 interpellations à la suite de flagrants délits de vols à la tire « pickpocket », dont le manège a été identifié à l’aide du réseau caméra depuis le poste de commandement. Les suspects ont été interpellés et le préjudice restitué."

Deux piétons ont été renversés par un véhicule, Avenue de la Plante ; le conducteur présumé a été interpellé peu de temps après, en état d’ivresse. Les piétons sont légèrement blessés. Les arrestations administratives concernent des titres de séjour. Les arrestations judiciaires concernent des vols à la tire.