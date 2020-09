Du 25 au 27 septembre, les Fêtes de Wallonie "Made in Gembloux" animeront le coeur de la ville. Cette année autrement. Cette année, différemment... Dans ce contexte de crise sanitaire, les organisateurs s'engagent à mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Ils comptent aussi sur la vigilance de chacun quant au respect des gestes barrière, du port du masque et des distances sociales.

Une fête foraine se tiendra du vendredi 25 au lundi 28 septembre dans le passage des Déportés. La Fête foraine invitera petits et grands à se détendre aux différents stands proposés : croustillons, pêche aux canards, tir à pipes, trampoline, buvette foraine, luna park, burgers, carrousel, auto scooter et d’autres animations. Vendredi 25, samedi 26 et lundi 28 : ouverture des loges foraines de 14h00 à 22h00. Dimanche 27 : ouverture de de 10h00 à 20h00.

Le samedi 26 septembre de 10à 14h, Prizme {art urbain} : autour de la 6ème fresque du projet d’art urbain, des animations street art pour tous à la Bibliothèque de Gembloux, rue des Oies .Partez à la découverte du parcours Street Art. Une guide vous emmènera à la rencontre des fresques et des créations collectives réalisées en centre-ville. Des détails sur le mouvement street art et sur le travail des artistes qui ont participé au projet vous seront dévoilés durant cette balade. Durée de la visite (gratuite) : entre 1h30 et 2h. « Guide du visiteur » disponible au stand accueil. Réservation souhaitée avant le 26 septembre sur cette adresse mail adeline.tenret@gembloux.be

Wally Curiosity aura lieu le 26 septembre. Une trentaine de créateurs et d’artisans de produits de bouche, de qualité et de la région proposeront leurs réalisations « fait main », pour le plaisir des yeux et des papilles.Petits et grands seront invités à déambuler dans le bas du centre-ville de Gembloux et à découvrir des artistes au détour de ruelles. En déambulation ou fixe, il y en aura pour tous les goûts : théâtre, musique, chant, entresorts, cracheur de feu, jonglerie, acrobaties aériennes et dansantes… de quoi étonner, émerveiller et rêver le temps d’une journée !



Le dimanche 27 septembre de 13h à 18h, l'Atrium 57, rue du Moulin, accueillera L'Attribut de la Tribu. Pour cette quatrième édition, vous retrouverez un ensemble d’associations locales qui vous accueilleront à l’ATRIUM57 sur le thème générique « Tout roule… pour la démocaratie ». Cette invitation sera l’occasion pour tous les publics de vivre un moment de rencontre et de partage avec la palette des associations présentes. Un rendez-vous à vivre dans la bonne humeur sous l’arc-en-ciel de la créativité, de l’expression, de l’engagement et de la participation. Le programme d’activités sera complété par des interventions artistiques professionnelles ou amateurs, des démonstrations et des ateliers. Évènement entièrement gratuit.