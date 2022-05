Warisoulx : quand le soleil ramène sa fraise, la saison de l’" or rouge" peut commencer (photos) Namur Samuel Husquin © EdA - Florent Marot

Le soleil a donné le coup d’envoi de la saison des fraises de pleine terre. À la ferme du Warichet, on se lève tôt pour les cueillir à la fraîche. On y transforme aussi l’" or rouge" en yoghourt et en glace, toujours avec le bon goût naturel au centre de tout. Ambiance entre deux lignes.