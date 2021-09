Le Week-end du Client est devenu le rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de « shopping plaisir ». Durant 2 jours, plus de 14.000 commerçants belges profitent de l’événement pour mettre leurs clients à l’honneur et les surprendre par de petites attentions : cadeaux, actions spéciales ou encore animations festives pour petits et grands.

L’asbl NAMUR CentreVille organise un grand concours de chèques cadeaux. 3000€ de chèques cadeaux sont à gagner. Le jeu consiste à découvrir la ville de Namur à la recherche de 10 chèques cadeaux géants cachés dans les vitrines des commerçants. Pour participer, les visiteurs devront se munir du flyer de l’événement distribué par les stewards urbains de Namur CentreVille. Une fois le flyer complété, ils pourront se rendre place de Québec où un grappin les attend, pour tenter leur chance de gagner des chèques cadeaux Namur shopping d’une valeur de 5€ - 10€ - 25€ - 50€ ainsi que de nombreux autres lots. Durant l’événement, des indices seront diffusés sur les réseaux sociaux pour aider les participants.

Où : Place de Québec et centre-ville Quand : le 2 oct de 10h à 18h et le 3 oct de 12h à 18h Participation : flyers disponibles place de Québec, espace NAMUR CentreVille et commerces participants Indices : https://www.facebook.com/events/371103127851301

Les 1er, 2 et 3 octobre 2021, à l’occasion du Weekend du Client, les cafés, restaurants, artisans et épiciers namurois et jambois lancent une opération inédite ! Bistro & Chef, ce sont des expériences gustatives et sensorielles nouvelles nées de l’association temporaire de plusieurs duos/trios d’établissements. Cet événement est organisé par Keybox et Namur Gourmande, avec le soutien de Ville de Namur et Namur CentreVille.

Où : le centre-ville de Namur Quand : Les 1er, 2 et 3 octobre* Prix : 7€ combo tapas/ boisson

Pour animer les rues de Namur durant le weekend du client, différentes animations seront proposées. Elles se dérouleront durant tout le week-end. Des fanfares se relaieront pour animer tout le centre-ville durant ces 2 jours, on noter aaussi la présence de deux échassiers fleurs, d'un duo de comédiens, d'une statue vivante de style «Charlie Chaplin» et de Rémy Bricka, l’homme-orchestre, qui sera présent le dimanche 3 octobre.

De nombreuses actions et attentions seront proposées tout au long du week-end par les commerçants pour remercier leur clientèle. Retrouvez tous les commerces participants sur le site : www.weekendduclient.be