L'entreprise familiale Willco Products, spécialisée dans les crépis décoratifs et les systèmes d'isolation thermique pour façade, va ouvrir un troisième site à Ciney, Rue du Polissou 38/1, 5590 Achêne. Elle posséde déjà des sites à Nieuwerkerken, près d'Alost et à Hofstade. « Cela fait déjà plusieurs années que nous travaillons avec la Wallonie, et elle ne cesse de gagner en importance dans nos activités. Encouragés par une forte croissance et convaincus que l'élargissement de notre offre de services dans cette région pourrait générer encore davantage de croissance, nous avons décidé d'y établir un dépôt à un emplacement stratégique », indique Geert Coppens, PDG de Willco Products, dans un communiqué.

En plus d'un centre de retrait, Willco Ciney possédera aussi nouveau showroom à la disposition des entrepreneurs et de leurs clients.