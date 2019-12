Ce lundi, un cas de harcèlement a été abordé devant le tribunal du travail de Namur, celui de Wivine Wittouck. " Je travaillais et vivais à l’écluse des Grands-Malades, à Jambes. En 2011, après avoir été harcelée pendant près de cinq ans, j’ai craqué", raconte la victime, émue.

" J’en ai parlé à la direction des Voies hydrauliques puis au Service externe pour la prévention et la protection au travail. J’ai fait une tentative de suicide, je suis suivie par un psychiatre et un psychologue. J’ai été la première fonctionnaire wallonne à bénéficier de l’article 410 bis : j’ai été reconnue comme personne harcelée et placée sous certificat médical, je continue donc encore à percevoir mon salaire. Outre le fait d’avoir été harcelée, j’ai perdu mon travail, mon logement de fonction ; c’est pourquoi je réclame aujourd’hui des indemnités, pour obtenir réparation."