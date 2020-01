Le 16 décembre, un cas de harcèlement a été abordé devant le tribunal du travail de Namur, celui de Wivine Wittouck. " Je travaillais et vivais à l’écluse des Grands-Malades, à Jambes. En 2011, après avoir été harcelée pendant près de cinq ans, j’ai craqué", nouq confiait la victime, émue.

" J’en ai parlé à la direction des Voies hydrauliques puis au Service externe pour la prévention et la protection au travail. J’ai fait une tentative de suicide, je suis suivie par un psychiatre et un psychologue. J’ai été la première fonctionnaire wallonne à bénéficier de l’article 410 bis : j’ai été reconnue comme personne harcelée et placée sous certificat médical, je continue donc encore à percevoir mon salaire. Outre le fait d’avoir été harcelée, j’ai perdu mon travail, mon logement de fonction ; c’est pourquoi je réclame aujourd’hui des indemnités, pour obtenir réparation."

Wivine évoque son quotidien quand elle était éclusière. " Mon harceleur était un collègue de même rang. J’en étais arrivée à un point où je n’osais plus sortir. Il me disait qu’il m’aimait, qu’il voulait m’épouser, me faire l’amour, il venait chez moi à l’improviste. À un moment donné, j’essayais d’être volontairement rebutante. Je laissais mes cheveux devenir blancs. Je ne mettais plus de talons. Je n’étais plus coquette. Il m’appelait alors ‘le petit goret’ et au travail tout le monde riait de moi. J’étais la seule femme, ce n’était pas simple. Les autres me disaient que c’était pour rire. Je ne savais pas que j’étais harcelée."

Lors de l'audience, l’avocat de Wivine Wittouck avait réclamé devant le tribunal une indemnité qui pourrait monter jusqu’à six mois de salaire. La défense de la partie adverse pointait l’absence de témoins directs et le fait que son client n’a pas eu conscience d’avoir un comportement problématique.

Le tribunal du travail de Namur, dans un jugement rendu ce lundi, a reconnu Wivine Wittouck, victime de harcèlement. Son harceleur devra lui verser 18.181 euros à titre de dommage moral.