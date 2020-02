Le parquet de Namur a fait le point sur plusieurs dossiers en cours ce mercredi.

Le 1er novembre 2018, Wivinne Marion, 42 ans, pédiatre au CHR, était tuée par Xavier Van Dam alors qu’elle faisait son jogging. Ce dernier évoque toujours un trou noir correspondant au moment où il a ôté la vie à sa victime. « Nous sommes, dans ce dossier, toujours dans l’attente d’une expertise médicale. L’instruction touche à sa fin », confie Charlotte Fosseur, magistrat presse du parquet de Namur.

Un jeune de 26 ans a été inculpé d'homicide involontaire dans le cadre du décès de Nicolas Manente, survenu début décembre sur la E42 en direction de Mons à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre. Originaire d’Auvelais, la victime résidait dans la commune de Braine-l’Alleud. Le corps de Nicolas avait été retrouvé sans vie après avoir été percuté par un véhicule qui avait pris la fuite. « L’instruction se poursuit. La personne, placée sous surveillance électronique a été libérée, mais avec l’interdiction de conduire un véhicule. Elle déclare avoir bu et ne pas se souvenir des faits. On se dirige vers une qualification d’homicide involontaire par défaut de prévoyance de et précaution. Le délit de fuite n’a pas été à ce stade retenu par le juge d’instruction car un doute subsistait. »

Le 31 janvier dernier vers 4h, Marijn Vanden Bosch, un flamand de 26 ans était abattu par la police de Namur à l’issue d’une course-poursuite. « Le comité P a entendu les policiers qui ont ouvert le feu. Il est trop tôt à ce stade pour savoir si l’usage de leurs armes était légitime et proportionné. Des experts automobiles et en balistique se sont penchés sur le dossier. Les expertises seront très importantes. Les policiers déclarent cependant qu’il aurait bel et bien utilisé sa voiture comme une arme, il aurait refusé de sortir de celle-ci et continuait même à avancer en direction des agents. »

Un accident mortel a eu lieu à Loyers le 22 septembre dernier vers 11 h 15. Deux jeunes, l'un né en 1990 et l'autre originaire d'Yvoir né en 2000, faisaient la course rue de Maizeret, qui mène vers Loyers, chacun à bord d'une Twingo. Un des deux conducteurs a raté son tournant avant de déborder sur la bande de gauche et d'emboutir un véhicule qui venait en sens inverse, tuant une occupante de celui-ci. « Les deux jeunes ont été libérés. L’instruction ,n’est pas encore clôturée mais dans cette affaire, tout l’enjeu est de savoir si il s’agit d’une entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort ou si l’accident est lié à une conduite inapproppriée. »

Le 18 avril 2019, une valise contenant un corps était retrouvée à Senzeilles, en bordure de la N978 par des ouvriers. « Nous possédons une piste sérieuse concernant une personne qui n’est pas belge. Nous attendons à ce stade encore des éléments venant de l’étranger. »

Bruno Miler, 47 ans, sortait de chez lui avec son chien et sa compagne lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés en pleine rue et devant témoins le 10 novembre vers 21h. Le quadragénaire a été abattu et sa compagne touchée à l’aine. « 4 personnes sont toujours incarcérées dans ce cadre. Elles nient toutes être impliquées dans ce décès, mais des éléments troublants ressortent de l’enquête. Celle-ci est menée par la police de Namur et suit son cours, des devoirs en matière de téléphonie sont notamment en train d’être réalisés. »

Entre le 16 et le 19 avril et début mai 2019, plusieurs incendies volontaires ont touché la région d’Onhaye. Un réquisitoire vient d’être tracé à l’encontre du suspect de 19 ans, qui devra répondre de 8 faits d’incendie, mais aussi de la mort de plusieurs animaux découlant de ceux-ci. Il est toujours en détention sous surveillance électronique.