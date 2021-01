La météo est la passion de Xavier Ponsard depuis toujours. Elle fait partie du quotidien de cet habitant de Lesve âgé de 23 ans et il nous dit pourquoi et comment.

D’où vient cet intérêt ?

"Cela date de la classe de maternelle à Bois-de-Villers ! Une stagiaire avait fabriqué une station météo elle-même et elle nous proposait de relever les précipitations, de surveiller le vent et sa vitesse. J’ai adoré. A l’âge de 10 ans, je me suis acheté une première station. Puis j’ai commencé à m’intéresser à la façon dont les orages fonctionnent, à faire des recherches par moi-même sur le Net."

Cette passion s’est développée !

"Oui ! Cela a continué en rénové, j’étais émerveillé par les prévisions et par le fait d’informer les gens à ce sujet, de vulgariser cette discipline passionnante. J’ai visité les studios de la RTBF à Marcinelle où la météo est réalisée et c’était parti. J’ai rencontré Nicolas-Xavier Ladouce et tout s’est enchaîné. J’ai réalisé le bulletin météo sur radio Chevauchoir, avec une émission sur les prévisions et phénomènes météo. Grâce à l’IFAPME, j’ai réalisé un stage sur la Radio Universitaire Namuroise puis à l’Infotrafic et à la RTBF Meteo. La radio est aussi une de mes passions. Je viens de terminer un master d’animateur radio."

Meteo Namur est votre bébé !

"J’ai lancé la page en 2015 et elle compte 11.000 membres aujourd’hui, c’est génial. Je propose un bulletin météo écrit tous les soirs et une vidéo une fois par semaine. La vidéo est tournée dans un endroit différent à chaque fois, c’est ma marque de fabrique. J’en profite pour faire découvrir l’endroit où je me trouve, que ce soit en vacances ou en province de Namur."

Quels sont les phénomènes qui vous ont récemment marqué et l’actu de la météo ?

"La sécheresse des deux derniers étés est interpellante. La Meuse et ses affluents sont actuellement en pré-alerte de crue mais la situation ne devrait pas être trop problématique. Une vague de froid devrait nous toucher entre le 5 et le 20 février, les températures pourraient descendre en dessous de moins 10 degrés."

https://www.facebook.com/meteonamur

JVE