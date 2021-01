Les sapins sont rangés, les galettes des Rois sont avalées, le parcours lumineux touche à sa fin mais Namur en Lumière se prolonge avec La Saint-Valentin ! Du 1er au 14 février, Namur CentreVille et les commerçants namurois, vous proposent une vague d’amour à Namur !

Tentez de remporter la fabuleuse vitrine de Cupidon

Rendez-vous devant la vitrine de l’Espace Namur CentreVille située rue du Beffroi au numéro 11. Pas moins de 72 cadeaux mis en jeu par les commerçants du centreville y sont exposés. A vous de trouver le prix de chaque cadeau chez les commerçants ou de faire confiance à votre intuition pour déterminer le prix global de la vitrine !

Des bulletins de participation seront disponibles à l’Espace NAMUR CentreVille et chez les commerçants participants. Le 13 février à 16h, la personne la plus proche de la valeur totale de la vitrine remportera l’ensemble des cadeaux !

Déclarez votre flamme

Profitez de cette période pour inonder vos proches de messages d’amour ! Ou pourquoi pas déclarer votre flamme à un.e bel.le inconnu.e ? Les messages peuvent être envoyés par messenger sur la page Facebook de NAMUR CentreVille jusqu’au 12 février 16h et seront diffusés toute la journée du 14 février sur cette même page

La Saint-Valentin chez vous

L’HoReCa namurois se coupe en 4 pour concocter des menus de Saint-Valentin plus alléchants les uns que les autres ! Alors, laissez-vous servir et retrouvez tous les menus Saint-Valentin proposés sur la page Facebook de NAMUR CentreVille et sur l’application Namur Connect. Faites-vous plaisir en commandant en ligne ou faites plaisir à vos proches en leur faisant livrer un véritable festin ! Les actions et promotions spéciales Saint-Valentin de l’ensemble des commerces du centre-ville seront également diffusées sur l’application Namur Connect et la page Facebook Namur Connect.

Chèques cadeaux Namur Shopping

Disponibles toute l’année à l’Espace Namur CentreVille, les chèques cadeaux Namur Shopping feront plaisir à coup sûr ! En coupures de 5€, 10€, 25€ et 50€, ils peuvent être dépensés dans plus de 200 commerces de Namur.