Une bougie aux multiples surprises

Que l’on soit encore confinée ou pas, Carole Mawet, entrepreneuse namuroise dédiée au bien-être des femmes, les invite à rester connectées à elles-mêmes en leur ménageant de précieux instants de détente et de spiritualité, grâce à sa dernière création, la bougie rayonnante de Your Colors, une bougie à la cire végétale aux multiples surprises vendue au prix de 17 euros.

La bougie rayonnante de Your Colors est avant tout un objet spirituel. Sa créatrice explique : "Vous en retirez le couvercle pour libérer les premiers effluves et une délicate fleur de vie dorée vous est offerte. Vous pouvez la glisser dans un livre, la coller sur votre téléphone ou tout simplement la porter sur vous… En tout cas, imprégnez-vous de sa symbolique de protection, de fertilité et d’ancrage, et allumez votre bougie rayonnante. La bougie diffusera alors généreusement son parfum de fleur d’oranger et vous emmènera sur la voie de l’intériorité et de la détente. La bougie rayonnante vous aide à créer ce moment privilégié et chaleureux qui vous reconnecte à vous-même, vous aide à méditer ou tout simplement à vous ressourcer."

Carole Mawet poursuit : "Ce n’est pas tout ! Après plus de 20 heures de bien-être, une fois sa mèche consumée, la bougie rayonnante de Your Colors révèle un dernier cadeau spirituel, un œil de tigre. Cette pierre ancestrale aux vertus protectrices permet notamment de recentrer son énergie et ses pensées, et de puiser dans ses propres ressources pour s’accomplir. L’œil de tigre se porte en pendentif ou en bracelet."

Fabriquée à la main par une artisane namuroise, la bougie rayonnante de Your Colors est 100 % végétale. Carole Mawet explique : "Your Colors est un espace qui a pour vocation d’éveiller la femme à cultiver son bien-être au naturel, grâce à une foule de tuyaux dont j’ai moi-même testé la valeur. Your Colors propose une forme holistique de développement personnel à travers des conférences, des ebooks, des tests de valeurs et maintenant, cette bougie rayonnante."

Infos : Carole Mawet, info@yourcolors.be, 0497/22.44.45 et https://www.facebook.com/bougierayonnante