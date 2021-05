Yvoir : "La commune, mauvaise élève pour la vaccination des plus de 65 ans " Namur Laurent Trotta © AFP

La semaine dernière, un message diffusé sur la page Facebook de la commune d’Yvoir (NDLR : identique à celui que l’on pouvait retrouver sur la page internet de la commune) a fait beaucoup parler de lui. " Yvoir, mauvaise élève en matière de vaccination pour les +65 ans. Notre commune n’est pas très bien positionnée en matière de taux de vaccination (au moins une dose) chez les 65 ans et +. Plus d’1 personne sur 10 dans cette tranche d’âge n’est toujours pas vacciné dans notre commune. La vaccination est pourtant le seul moyen pour retrouver le plus rapidement possible une vie normale", pouvait-on lire en substance.