C'est un rappel, visiblement nécessaire, que la zone de police 3Vvallées (Couvin et Viroinval) adresse via sa page Facebook aux propriétaires de chiens : une crotte de chien peut coûter jusqu'à 350 euros, réclamés sous forme d'amende administrative.

La zone explique : "Toute personne, propriétaire d'un chien ou ayant celui-ci sous sa garde, est tenue, en cas de déjections de l'animal, de ramasser celles-ci et de nettoyer l'endroit souillé. Les personnes accompagnées d’un chien lorsqu’elles se trouvent dans la zone urbanisée, sont tenues, à la première réquisition de la Police ou de l’agent communal habilité, d’exhiber un sachet récolteur."

Lorsque des espaces sanitaires sont spécialement aménagés pour les chiens, les propriétaires de chiens ou les personnes ayant ces animaux sous leur garde, sont tenus de les y conduire.

"Il est interdit aux propriétaires de chiens ou d’autres animaux et à toute personne ayant ceux-ci sous leur garde, de laisser ceux-ci souiller de leurs déjections ou de leurs urines les façades, trottoirs,soubassements ou seuils d’immeubles longeant la voie publique, les pelouses et chemins aménagés à l’intérieur des parcs et places publics, les mobiliers urbains ou privés ainsi que les véhicules de quelque type qu’ils soient."