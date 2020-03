Après avoir joué la carte de la sensibilisation le week-end dernier, les policiers de la zone de police Namur Capitale se sont montrés moins tolérants ces derniers jours. "55 procès-verbaux ont été rédigés vendredi, on en a dénombré 60 samedi et 40 dimanche, sans doute à cause de la météo moins clémente. Comme le week-end dernier, nous avons constaté des rassemblements sur le hallage, sur le Ravel, ...Certains citoyens n'ont pas encore compris toutes les mesures en vigueur."

Les perceptions immédiates découlant des sanctions administratives communales seront une réalité dans quelques heures. "Sur proposition du parquet, les montants seront de 250 euros pour les particuliers et de 750 euros pour les commerçants. La transaction devra se faire via virement. Nous attendons encore quelques précisions du parquet avant de mettre cela en route. Les contrevenants pourront soit accepter cette transaction soit être cités devant le tribunal."