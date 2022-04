Au mois de mars, les services de la Zone de Police Namur Capitale ont poursuivi leurs actions de sécurisation des centres urbains de Namur et Jambes.

Maxime Prévot, Bourgmestre de la Ville de Namur et Olivier Libois, Chef de Corps de la Zone de Police Namur Capitale, indiquent : "Les actions sont régulières, diversifiées et toujours orientées en réaction directe à des problématiques en cours. Ces dernières semaines, les équipes se sont focalisées sur les phénomènes de vente de stupéfiants, faits de violence, vols à l’étalage et incivilités telles que la consommation d’alcool et souillures sur la voie publique. La multiplicité et la répétition des actions de sécurisation – appelées URBAN, qu’elles soient discrètes ou très visibles en fonction du nombre de policiers engagés, génèrent des résultats encourageants. Néanmoins, certaines problématiques restent bel et bien d’actualité, et nécessitent encore et toujours une implication importante de nos services. La problématique des stupéfiants, par exemple, ne se limite pas à la transaction entre un dealer et un consommateur de drogue mais est souvent liée à d’autres phénomènes criminels tels que les diverses formes de vols (étalage, dans véhicule, avec violence, etc.). Namur n’est pas épargnée par ce fléau présent dans toutes les grandes et moyennes villes du pays."

En pratique, les policiers sont orientés sur le terrain sur base d’une analyse de la criminalité (monitoring quotidien) mais également en regard des constatations effectuées en direct via le réseau de caméras urbaines. La Zone de Police entame la saison printanière de manière optimiste mais également réaliste. "Les beaux jours et la levée des mesures de restriction liées au COVID vont engendrer une présence accrue de personnes et d'événements à Namur. Nos services poursuivront les actions menées et les ajusteront en permanence en fonction de nouvelles nuisances détectées."

Voici les résultats des missions de sécurisation du mois de mars 2022 :

Nombre de personnes contrôlées : 157

Nombre de véhicules contrôlés : 6

Nombre d’arrestations judiciaires : 16

Nombre d’arrestations administratives : 10

PV Stupéfiants (détention) : 23

PV Stupéfiants (vente) : 3 (dont 2 mandats d’arrêts)

PV rébellion : 2

PV Arme : 5

PV Séjour irrégulier : 8

Ordonnance de capture : 1

Personnes à rechercher pour audition judiciaire : 7

Infractions roulage (Contrôle technique / défaut de permis de conduire / Gsm au volant /…) : 6

Sanction administrative communale - Consommation d’alcool sur la voie publique : 3

Sanction administrative communale - Souiller la voie publique : 1

Sanction administrative communale - Stationnement gênant : 51

Notons également que d’autres actions policières ont été menées dans le courant du mois de mars afin d’agir dans d’autres thématiques que la sécurité urbaine :