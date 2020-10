Suite à une importante recrudescence des cas de COVID19 au sein de la zone de police SAMSOM et à la mise en quarantaine d’une partie du personnel, le commissariat central, situé à la rue Saint-Martin à Tamines, fermera momentanément ses portes à dater du vendredi 16 octobre jusqu’au mardi 3 novembre prochain. Plus aucune plainte non urgente ne pourra donc être actée pendant cette période.

En cas de problème grave, vous devez contacter le 101, qui enverra une équipe sur place pour traiter l’urgence. Concernant la police de quartier, les citoyens sont invités à contacter les antennes locales de la zone à savoir :