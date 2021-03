Le conducteur d'une BMW non assurée, non immatriculée et en défaut de contrôle technique, a « bousculé » un policier qui gérait la circulation d'un gros carrefour en voulant forcer le passage. Ce policier a alors pris en chasse la voiture qui, plus loin sur la route, a percuté un une autre voiture et a pris la fuite. La police sait qui est l’automobiliste et il est recherché.

