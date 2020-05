"Il a été un pionnier dans la formation de "vétérinaire urgentiste""

La zone de secours NAGE fait part du décès du Sapeur-pompier Thomas Degand, Docteur en médecine vétérinaire, passionné par le secours animalier.

La zone explique : "Habitant la commune de Chastre, Thomas a rejoint le Service Incendie de Wavre en 1998 comme Sapeur-Pompier volontaire tout en suivant ses études de médecine vétérinaire à l’Université de Liège. En 2011, il intègre le Service Incendie de Namur en qualité de sapeur-pompier professionnel, tout en continuant à pratiquer la médecine vétérinaire. Thomas avait à cœur de pouvoir concilier ses deux passions, il a été un pionnier dans la formation de "vétérinaire urgentiste". Il a contribué à l’élaboration du certificat d'université "Vétérinaire Urgentiste pour la Sécurité Civile" à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Liège. Certificat dont il était l’un des formateurs supervisant les mémoires de fin d’études. Les Pompiers perdent un collègue exceptionnel qui a permis de faire évoluer la profession vers toujours plus de compétences.Il répondait toujours présent pour conseiller, expliquer, ... et émerveiller petits et grands, lors des journées portes ouvertes dans sa passion, pour le métier de pompier et surtout celle des animaux. Il était également une oreille attentive pour tous ses collègues, les victimes, les intervenants, ... avec qui il était toujours très agréable de travailler."

Thomas Degand avait 41 ans, marié, père de 3 filles de 11 ans, des triplées.