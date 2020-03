Le MR namurois s’est prononcé, cette semaine, en faveur d’une reprise, par la Province de Namur, du budget extraordinaire des zones de secours, aujourd’hui majoritairement à la charge des communes composant chaque zone.

Le ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne," salue ce geste constructif qui témoigne d’une volonté de collaboration du parti actuellement majoritaire au Conseil provincial namurois, à l’égard d’une disposition forte de la déclaration de politique régionale. L’accord de gouvernement wallon prévoit, en effet, une reprise progressive, par les provinces, de la part communale du financement des zones de secours."

Cette piste de solution s’inscrit positivement dans la réflexion menée, depuis plusieurs semaines, par le cabinet du ministre Dermagne, en collaboration avec l’ensemble des provinces et sur la base d’une analyse minutieuse de leurs comptes et budgets. "Elle atteste de la capacité des provinces à assumer rapidement et efficacement une première tranche du financement des zones."