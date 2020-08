A côté des mesures de mobilité, de soutien aux commerces, la Ville de Namur met en place le programme « Zoom Emploi », des séances d’information à destination des entreprises, des associations et de citoyen· ne· s à la recherche de solutions pour la création d’emploi en cette période de crise sanitaire.

Deux fois par mois, des séances d’informations avec un focus axé sur l’emploi, la formation, l’économie intitulées Zoom emploi permettront à une série de publics cibles, qu’ils soient professionnels ou citoyens, d’être informés, sensibilisés et guidés dans leur orientation ou leurs pratiques professionnelles et entrepreneuriales.

Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi à l’initiative du projet explique que la Ville de Namur souhaitait enclencher immédiatement une dynamique positive dans la reprise post-covid. Evidemment ces Zoom emploi ne sont qu’une petite contribution à la relance mais ils apportent des solutions à des publics très variés demandeurs de réponses à des problèmes réels et d’actualité.

Les premiers Zoom Emploi ont lieu ce 20 et 31 août.

Le 20 août 2020 à 9h30 à la Maison des citoyens : « Comment obtenir mon CESS ? » : En collaboration avec le secteur de l’Enseignement de Promotion Sociale, les animateurs et animatrices CEFO (Carrefour-emploi, formation orientation) proposeront à un public désireux de compléter sa formation les différentes possibilités pour obtenir son CESS, certificat souvent indispensable dans le cadre d’examens, concours ou entretiens.

Le 31 août 2020 à 12h30 en virtuel : « J’embauche en période de crise sanitaire » : cet atelier sera animé par le service aux entreprises du FOREM. Objectif : présenter les possibilités et aides à l’engagement pour les entreprises namuroises.

« Sous la forme de séances informatives et interactives, ces activités mobiliseront une série d’animateurs et animatrices issus du monde de l’insertion socio-professionnelle de la Ville de Namur. La Cité des métiers de Namur est notre partenaire dans la mise en œuvre des Zoom Emploi. Leur expertise des métiers, leur expérience dans les entretiens numériques et le relationnel qu’ils et elles entretiennent avec les demandeur·euse· s d’emploi sont une plus-value dans ce projet » précise également Stéphanie Scailquin.

Pour les prochains mois, avec la Cité des métiers de Namur, nous travaillons sur des thématiques telles que l’orientation des ados, la création de son entreprise, rebondir après la perte d’un emploi ou encore la digitalisation du travail, autant de sujets à creuser pour un soutien efficace à l’emploi sur Namur conclut l’Echevine Scailquin.

Les informations et les inscriptions à ces séances se retrouvent sur le site de la Cité des Métiers de Namur : https://www.cdmnamur.be/evenements/zoom-emploi-comment-obtenir-son-cess

Parallèlement, l’Echevine de l’Emploi, Stéphanie Scailquin, réunira l’ensemble des acteurs et actrices namurois· e· s de l’emploi pour mettre en place des actions conjointes et concertées et ce dans l’objectif de répondre aux défis soulevés par la crise économique.