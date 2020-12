Mis en place dans le but de déclencher une dynamique positive post-Covid, les Zoom Emploi, en présentiel ou en ligne, seront proposés tout au long de l’année 2021. Ils auront pour but d’informer les entreprises, les personnes en recherche d’emploi et les associations sur les solutions génératrices d’emploi.

Les sept séances déjà organisées en 2020 ont attiré 138 personnes. Les thèmes proposés s’inscrivent dans la lignée du Plan Stratégique et Transversal de la Ville de Namur.

Les métiers de cariste, magasinier et préparateur de commande seront mis en avant ce jeudi 10. La séance en ligne sera animée par le Fonds Social Transport et Logistique. Le lendemain, c’est Interface3 Namur qui interviendra afin d’éclairer sur les bonnes pratiques à adopter dans cette nouvelle ère du télétravail. Il s’adressera aussi bien aux employeurs qu’aux employés.

Pour s’informer ou s’inscrire à ces séances, il faut se rendre sur le site internet de la Cité des Métiers de Namur (CDMN) www.cdmnamur.be .