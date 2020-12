Un subside complémentaire de 1,8 million d'euros pour la rénovation de la Maison de la Culture Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accepté la demande de la Ville de Tournai © DELFOSSE

C'est une bonne nouvelle qui est dernièrement tombée pour la Maison de la Culture de Tournai, actuellement en travaux. En effet, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a répondu favorablement à la Ville de Tournai en lui attribuant un subside complémentaire de 1,8 million d'euros. Une décision qui va permettre la poursuite des travaux selon le projet choisi mais également en vue de réduire la facture énergétique du bâtiment rénové.



"La Maison de la Culture de Tournai est un pôle culturel régional important avec une programmation diversifiée et une bibliothèque publique dans ses murs, soulève la ministre de la Culture, Bénédicte Linard. Ces activités diversifiées contribuent à rendre la culture accessible à un large public. En outre, il est pour moi essentiel que les rénovations des bâtiments culturels s’inscrivent dans l’enjeu de ce siècle : la transition énergétique et climatique."



La première échevine de la cité des Cinq Clochers, Coralie Ladavid, s'est évidemment réjouie de cet apport complémentaire. "Cette rénovation participera sans aucun doute à une meilleure attractivité du public, à une diversité de l’offre et au bien-être des travailleurs et travailleuses, des artistes, et de toutes les personnes qui y passent. Le rayonnement de la Maison de la Culture de Tournai sur l’ensemble de la Wallonie Picarde est important, et c’est pourquoi je suis allée personnellement défendre le dossier auprès de la ministre."



Le coût des travaux est dorénavant d'un peu plus de 14 millions dont un million est subventionné dans le cadre de la Rénovation énergétique des bâtiments. La Fédération Wallonie-Bruxelles intervient au total à 6,7 millions d'euros.