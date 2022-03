Dans la salle de projection de l’Office du Tourisme, embarquez dans la folle histoire deux fois millénaire de Tournai, l’une des plus vieilles villes de Belgique. Avec ce spectacle audiovisuel riche en animations, illustrations et sons, vous découvrirez les secrets insolites et les anecdotes les plus folles de notre surprenante Cité des 5 Clochers. L’occasion de faire connaissance avec les grands personnages historiques qui ont marqué à jamais l’histoire de notre ville, de l’époque gallo-romaine à nos jours (Clovis, Henri VIII, Charles Quint, Louis XIV, Napoléon...). Une première étape incontournable dans votre découverte familiale de Tournai.

Pourquoi une Cathédrale à Tournai? Quand et comment a-t-elle été construite? Comment s'appellent les différentes parties qui la composent? Quelles sont les différences entre les styles roman et gothique? Qui étaient ces fameux bâtisseurs du Moyen-Age ? En famille, découvrez les réponses à ces questions lors de cette visite guidée pédagogique! Manipulation de maquettes, questionnaires d'observation et jeux de rôle rendront cette animation ludique et interactive. Elle éveillera la curiosité des enfants et suscitera l'intérêt et la participation des parents. Mercredi 06/04 et samedi 09/04/2022 à 14h30 Durée : +/- 1h30 5€/personne (maximum 15 personnes, enfants compris, âge minimal recommandé : 6 ans) Réservation obligatoire auprès de l'Office du Tourisme de Tournai (info@visittournai.be ou 0032 69 22 20 45)

La "Roue Royale" débarque pour le plus grand bonheur des familles sur notre majestueuse Grand-Place, du 1er avril au 1er mai 2022 ! Installée entre l'église Saint-Quentin et la statue de Christine de Lalaing, la Grande Roue vous offrira un point de vue unique pour contempler la ville et ses alentours, à 50 mètres de hauteur. Infos, horaires et tarifs sur visittournai.be/agenda/grande-roue

Cette saison, nous vous emmenons en famille d'un continent à l'autre, entre deux musées ! Des allers-retours d'Asie en Europe et du musée des Arts de la Marionnette à TAMAT (musée de la Tapisserie et des Arts textiles). Les deux équipes muséales joindront leur savoir-faire et leurs idées afin d'offrir aux familles des moments de visite et de création autour du thème Asie-Europe (exposition temporaire). Une collaboration riche, qui vous fera voyager.

Dans l’ambiance intimiste et feutrée des 23 salles d’exposition (1240 m²), le musée de Folklore et des Imaginaires évoque des aspects caractéristiques de la vie à Tournai et dans sa campagne de 1800 et aujourd’hui. Découvrez en compagnie de vos (petits-)enfants l'incroyable et majestueux plan relief de la ville de Tournai : à l’aide de la tablette, enclenchez les moteurs de recherche pour mettre en lumière divers bâtiments emblématiques. Une chouette activité interactive à réaliser en famille