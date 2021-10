Depuis une petite dizaine d’années, depuis mai 2013 exactement, des bénévoles du GRACQ-Tournai et des personnes qui pratiquent le vélo quotidiennement participent à des comptages de vélos. Le dernier comptage en date, transmis comme d’habitude au service mobilité de la ville de Tournai, a été effectué en septembre dernier sur la base d’une méthodologie de comptage proposée par Pro Vélo.

Pourquoi compter les cyclistes? Essentiellement pour évaluer l’impact des mesures prises pour faciliter l’usage du vélo, à la fois d’un point de vue spatial (différents endroits) et temporel (récurrence dans le temps) et ce de manière absolue (nombre de cyclistes) et qualitative (homme/femme/enfants-flux-équipement). Une telle initiative permet aussi de renforcer une communauté de cyclistes en les incluant dans le processus d’évaluation et en informant sur l’évolution de la pratique du vélo. Enfin, c’est une opportunité de communiquer auprès des citoyens sur l’évaluation de la politique cycliste communale.