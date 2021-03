La Croix Rouge de Tournai a dernièrement eu la chance de recevoir un total de 2100 masques chirurgicaux entièrement produits par le groupe Golden Palace. Un don qui permettra au plus nécessiteux de pouvoir s'équiper.



Ce n’est pas le premier don de masques de la part du célèbre groupe spécialisé dans le jeu. En effet, ceux-ci avaient déjà fait un don de 3 000 masques de types chirurgicaux à l’école VAL-ITMA au mois de janvier dernier. Le groupe Golden Palace ne compte d'ailleurs pas s’arrêter là, d’autres écoles et associations ayant fait la demande devraient recevoir, eux aussi des masques dans les mois à venir.



“Depuis le début, nous avons déjà distribué plus de 100.000 masques à des CPAS, asbl, écoles, maisons de repos et de soins, etc.. Nous ne comptons pas nous arrêter là, nous essayons d’aider un maximum d’organisations locales dans le besoin”, déclare Luc Lamouche, field manager du groupe.



Ces dons représentent une opportunité pour les organisations qui les reçoivent, mais aussi pour les employés du groupe. Effectivement, cela permet d’une part d’offrir du travail aux personnes chargées de produire ces masques, et d’autre part d’écouler les stocks produits en les offrants aux plus nécessiteux.



Une excellente initiative de la part du groupe, qui permet à la population de respecter encore plus les règles sanitaires que nous connaissons.