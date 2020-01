Tournai-Ath-Mouscron 2020: nouvelle année chargée pour la zone de police du Tournaisis M. Del.

Le commissaire-divisionnaire de la zone de police du Tournaisis a fait le point sur l'année écoulée tout en se tournant vers l'avenir.



La zone de police du Tournaisis et son commissaire-divisionnaire Philippe Hooreman ont fait l'actualité, malgré eux, durant les dernières semaines de l'année dernière. Certains n'hésitant en effet pas à mettre en avant un sentiment d'insécurité ressenti par une partie des Tournaisiens là où les forces de l'ordre assuraient ne pas être confrontés à des chiffres particulièrement inquiétant.



Lors de son discours adressé à l'occasion des vœux de la zone de police du Tournaisis, le commissaire-divisionnaire a tenu à se montrer clair à ce niveau. "Jamais nous n'avons nié l'insécurité. Bien-sûr que nous comprenons que la population puisse s'inquiéter, mais il est aussi de notre devoir de la rassurer, au travers de notre action sur le terrain, mais aussi au travers d'une communication transparente, parce que nous le sommes quoique puisse en penser certains détracteurs, quant à l'évolution des phénomènes d'insécurité, mauvaise ou bonne."



Fin mars, lors d'un prochain conseil de police, Philippe Hooreman présentera d'ailleurs le bilan de 2019 qui s'annonce d'ailleurs bon. "En toute transparence, comme à chaque fois."



Au niveau des priorités du nouveau plan zonal de sécurité, on retrouve la lutte contre les stupéfiants et les accidents avec lésions corporelles dus à la vitesse, l'alcool et les stupéfiants au volant. "Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas attentifs aux autres formes d'insécurité."



L'année 2020 sera de son côté une nouvelle fois assez chargée pour la zone de police du Tournaisis. Avec de nombreuses festivités et événements à encadrer tels que le So W'Happy Festival, les rassemblements autour des matches des Diables Rouges à l'Euro de football, la seconde édition de Viva for Life, etc.



2020 sera aussi l'année de concrétisation progressive des projets d'infrastructures, comme l'a souligné Philippe Hooreman. "La construction du commissariat de Templeuve est lancée, le déménagement devrait pouvoir s'effectuer courant deuxième semestre 2021. Même chose pour Brunehaut, l'acte d'acquisition de la poste est signé, les travaux d'aménagement devraient pouvoir débuter cette année encore. Même chose pour Antoing, l'acte d'acquisition du terrain par la commune est signé, le transfert de propriété vers la zone de police devrait pouvoir s'opérer dans les semaines à venir, on peut espérer un projet abouti fin 2021, début 2022. Pour Rumes, la réflexion se poursuit et le choix du projet devrait pouvoir s'effectuer sous peu. La concrétisation prendra donc un peu plus de temps. Enfin, la demande de permis d'urbanisme pour la construction du nouveau commissariat central sur l'ancien site Ores devrait être introduite fin mars, début avril."



D'ici quelques semaines, la zone de police entrera également dans une phase test de l'application Focus, développée par la zone de police d'Anvers. "Cela deviendra la plateforme de base pour la gestion des équipes et des interventions sur le terrain."



Lutter contre le harcèlement scolaire



De son côté, Paul-Olivier Delannois, président de la zone de police du Tournaisis, a rappelé la tâche difficile des policiers. "Des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions ou tout simplement parce qu'ils sont policiers et vous avez, dans les secondes qui suivent, une déferlante de soutien, sincère ou hypocrite qui se manifeste. Cependant, ces mêmes soutiens s'évaporent à la seconde si un fait incriminant l'un des vôtres salit votre réputation. Aucun esprit critique n'est alors développé."



Le Shérif insistait également sur la lutte contre les stupéfiants qui fait partie des priorités du plan zonal de sécurité. "Nous montons de facto que nous n'avons pas d'œillères mais bien la volonté de nous attaquer à ce fléau qu'est la drogue. Nous savons cependant que s'attaquer à ce domaine peut avoir des conséquences secondaires néfastes. Le fait de déréguler le marché peut entraîner une hausse de vols et d'agressions. Tant pis, si c'est le prix à payer, mais nous continuerons à traquer ces salopards qui tuent notre jeunesse."



Le bourgmestre de Tournai touchait justement un mot sur la jeunesse. "J'ai été étonné et surpris, lorsque le Collège communal a reçu dernièrement une délégation de jeunes venus présenter leur travail, de voir que leur première préoccupation, bien avant la construction d'une salle de concert, était la lutte contre le harcèlement scolaire. Cela m'a vraiment bouleversé et je souhaiterai que nous appréhendions au mieux cette réalité. Il est en effet inconcevable qu'un jeune se sente mal à l'aise dans son école ou aux abords immédiats."



Le président de la zone terminait son intervention avec sa petite touche provocatrice qui le caractérise si bien. "J'aurais pu vous parler de mauvaise réputation que d'aucune veut vous faire porter, j'aurais pu resservir je suis de la mauvaise herbe que vous vous évertuez à saisir ou encore vous parler d'un mauvais sujet repenti. Cependant, je ne vois aucune demande de pardon chez certains sujets qui vous traînent dans la boue du matin au soir. À ceux-là, je leur dédicace ce vieux proverbe: ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit."



Du personnel honoré



La présentation des vœux est également l'occasion de mettre à l'honneur du personnel de la zone de police récemment parti à la retraite. Cela aura été le cas pour Yves Bocquet, Christian Dereux, Thierry Cerutti, André Mortier, Eric Dangremont, Luc Coquelin et Martine Verbeke. La rédaction leur souhaite également de profiter d'une retraite sereine et certainement plus que méritée !