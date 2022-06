Le futur directeur financier de Tournai sera un membre de l’administration

Eddy Moulin, le directeur financier de la commune de Tournai, sera admis à la pension le 30 avril 2023. Son poste sera donc vacant dès le 1er mai et la majorité va lancer la procédure de recrutement de son successeur.

La possibilité de faire un appel par voie de recrutement et/ou par mobilité (avec publication dans au moins deux organes de presse et affichage aux valves de la commune pendant toute la période où les candidatures peuvent être introduites) a été écartée. Ce sera un appel par promotion : la vacance sera portée à la connaissance des agents par un avis diffusé dans tous les services communaux.

Ce n'est pas au goût du MR et du groupe Ensemble. "Avec un appel à candidature extérieure, vous auriez la possibilité de régénérer votre réserve de recrutement et d'avoir un panel assez large de profils à évaluer dans le cadre de votre choix pour un certain nombre d'années au deuxième poste le plus important après le directeur général de cette commune", estime Marie-Christine Marghem (MR).

Flavien Nyemb (Ensemble) partage le même avis. "C'est un poste sensible, pour lequel nous avons quasiment un an pour procéder à sa sélection. Nous ne comprenons pas ce choix qui ne permet pas à un personnel assez large d'accéder à ce type de fonction et faire ainsi appel à des compétences (qui ne sont pas précisées) importantes. Il y a pas mal de zones d'ombre que nous souhaiterions voir clarifiées".

Geoffroy Huez, au nom du PS, soutient ce vote par promotion. "Si on n'avait que deux ou trois agents accessibles à la fonction, je pourrais entendre qu'il faudrait ouvrir plus largement. Mais dans ce cas-ci 43 agents de l'administration communal répondent aux conditions pour postuler à l'emploi. Par ailleurs, on a déjà connu des soucis avec des personnes qu'on avait été chercher ailleurs. C'est au sein de notre institution qu'on connaît le mieux les personnes et leurs compétences".

Il y a une volonté claire d'aller chercher en interne "la substantifique moelle", insiste le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Si on s'aperçoit qu'on n'en a pas, c'est évident que dans ce cas on reviendrait vers vous pour élargir le choix".

Ensemble s’abstient au moment du vote, le MR vote contre.