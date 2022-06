La nouvelle piscine de Tournai tournée vers la carrière de l’Orient

Oubliez la toiture de type pyramidal de la piscine de l'Orient: l'ensemble va disparaître, ainsi que les vestiaires devenus complètement vétustes. La structure portante, elle, sera maintenue car elle est en bon état. Construit en 1997, le bâtiment est complètement dépassé au regard des normes actuelles en matière d'isolation énergétique. "Mais il n'y a pas que cet aspect des choses: il y a des infiltrations d'eau, des problèmes au niveau acoustique, la grande verrière provoque des surchauffes et des méchants reflets" , nous dit-on chez AAVO Architects. Pour rappel, l'investissement est de 14,6 millions d'euros, dont 3,8 millions subsidiés dans le cadre du Plan piscine de la Région wallonne (via Infrasports) et 950000€ pour l'aménagement des abords.

Le bureau d’architecture mouscronnois qui réalisera la nouvelle piscine en association avec Tradeco a fait le constat que le site de la piscine actuelle est assez fermé sur lui-même, comme tournant le dos à la carrière de l’Orient. Outre la nécessité de diminuer de manière spectaculaire la consommation d’énergie nécessaire pour faire fonctionner l’ensemble, l’ouverture de la piscine vers le plan d’eau est une caractéristique marquante du projet.

L’ancien bassin extérieur sera couvert

Une toute nouvelle zone d'accueil, à laquelle on accédera via une passerelle piétonne, sera réalisée. Le grand bassin intérieur sera maintenu mais sans zone d'apprentissage puisqu'un petit bassin couvert (avec toboggan) sera réalisé là où se trouve le bassin extérieur actuel. Une zone welness (avec spa, hammam, sauna) sera ajoutée à l'ensemble. La zone extérieure sera équipée d'un restaurant, de toboggans, de gradins paysagers, d'une plage et d'un solarium avec vue sur la carrière. Durant les beaux jours de l'année, il sera possible de se baigner dans un bassin naturel de 600 m2intégré à la carrière. "Nager dans la carrière, en sécurité, est un rêve qu'ont beaucoup de Tournaisiens: il sera réalité. C'est vraiment un plus pour cet important projet", indique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Des plantes délimiteront l'espace du bassin naturel, une passerelle piétonne servira à visualiser et à sécuriser la zone de baignade. Aucun traitement d'eau n'est prévu. "L'eau de la carrière, qui est de qualité irréprochable, n'aura pas besoin de traitement: ça se fera naturellement avec des zones de plantations qui joueront un rôle de filtration, et surtout grâce au volume d'eau incroyable contenu dans la carrière" , nous dit-on.

La température de l’eau sera plutôt agréable l’été. Début mai, elle avoisine les 15 degrés et l’été elle se situe aux alentours d’une vingtaine de degrés.

Si le chantier se déroule comme prévu, les premiers baigneurs piqueront une tête dans la nouvelle infrastructure en avril 2024.

C’est absolument impossible de satisfaire tout le monde

La piscine fermera ses portes le 1er septembre, jour de la rentrée des classes. Cette situation durera dix-huit mois au minimum et ne sera pas sans conséquences pour tous les utilisateurs habituels: les clubs du Tournaisis, les familles, les nageurs réguliers et occasionnels, et le public scolaire.

La piscine de Kain tombe à pic pour permettre d'y déplacer des activités. "Il y a eu un gros travail de consultations et de discussions avec les clubs et les associations pour leur permettre de poursuivre leurs activités le mieux possible. D'autres piscines de la région ont été approchées", explique Paul-Olivier Delannois. Mais ce n'est bien sûr pas facile car les deux piscines tournaisiennes sont déjà habituellement fort occupées. C'est la raison pour laquelle les horaires de la piscine de Kain ont été élargis à 7h-19h, avec des couloirs réservés pour les particuliers, et jusqu'à 22h pour les clubs.

Selon les chiffres de 2019, soit avant la crise sanitaire, douze clubs et quelque 1200 affiliés se partagent la piscine de l’Orient. Hors clubs, la piscine comptabilise quelque 200000€ d’entrées par an, et gère six cents demandes de réservations de la part des écoles du Tournaisis.

"C'est évident qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde: on a chaque fois tenté de trouver les meilleures solutions. Certaines communes n'ont pas ou plus de piscine, Tournai en a encore deux. C'est idéal toite l'année pour permettre une multiplicité de fonctions et satisfaire beaucoup de publics différents, et pour pouvoir faire face au genre de situation qui s'annonce" , assure Vincent Braeckelaere, l'échevin des sports. Mais il sera impossible de satisfaire toutes les demandes qui émaneront des écoles. "Nous accorderons la priorité aux classes pour lesquelles il y a une obligation scolaire d'aller à la piscine, comme les 5eet 6eannées du primaire, les 1e, 2eet 3eannées du secondaire, les étudiants du supérieur comme les kinés, les élèves de l'enseignement spécialisé, etc." , explique Jawad Lawrizi, directeur des piscines.