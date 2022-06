Un premier weekend d’été riche en activités à Tournai

Cette année, le Village Provençal posera ses valises sur la place Paul-Emile Janson, au pied de notre prestigieuse Cathédrale Notre-Dame. Fougasses, pissaladières, biscuits, ratatouille et plats provençaux seront au menu de cette édition 2022 ! 40 à 50 artisans et producteurs ou leurs représentants, venus tout droit de leur sud natal, proposeront des savons, nappes, santons, épices, huile d’olive, macarons, croquants et navettes (pétris et cuits sur place), nougats, berlingots ou calissons, caviar d’aubergine, tapenades, charcuterie, fromages… et bien d'autres réjouissances. Même les cigales seront de la partie !

Visite guidée de la Cathédrale "spéciales familles"

Pourquoi une Cathédrale à Tournai ? Quand et comment a-t-elle été construite ? Comment s'appellent les différentes parties qui la composent? Quelles sont les différences entre les styles roman et gothique ? Qui étaient ces fameux bâtisseurs du Moyen Age ? Manipulation de maquettes, questionnaires d’observation et jeux de rôle rendront cette animation destinée aux familles ludique et interactive. Elle éveillera la curiosité des enfants et suscitera l’intérêt et la participation des parents.

Envie de (re)découvrir les prestigieuses collections de nos musées ? Ou tout simplement envie de se changer les idées et de partir visiter nos chefs d'oeuvres incontournables ? L'entrée sera gratuite dans nos musées ce dimanche 3 juillet, à l'occasion de l'action "Musées gratuits le premier dimanche du mois" de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les musées participants : musée des Beaux-Arts, musée d'Histoire naturelle et Vivarium, MuFIm (musée de Folklore), musée d'Histoire militaire. Bon à savoir : l'entrée au musée des Arts de la Marionnette, à TAMAT ainsi qu'au Trésor de la Cathédrale est également gratuite.

Après de longs mois de travaux de rénovation, le musée d'Histoire Naturelle rouvre ses portes ce vendredi 1er juillet pour le plus grand bonheur des familles ! Les visiteurs pourront parcourir les différentes salles thématiques exposant de magnifiques animaux naturalisés ainsi que le vivarium où cohabitent reptiles, amphibiens et poissons. Cerise sur le gâteau, ils termineront leur parcours en découvrant l’incroyable serre à papillons exotiques et le jardin scientifique… Une merveilleuse activité familiale.