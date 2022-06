Une nouvelle marionnette géante arrive à Tournai

Première femme aviatrice belge, Hélène Dutrieu est une tournaisienne souvent oubliée des livres d’histoire. Le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui rend hommage en lui dédiant une marionnette géante créée par Dorian Demarcq de l’Atelier des Géants.

Née en 1877, Hélène n’était pas une personne ordinaire. Elle avait l’ambition de bouleverser le "politiquement correcte" d’une époque sexiste et machiste. Première femme belge de l’histoire à recevoir un brevet pilote, elle a brisé un certain nombre de records. De cycliste à cascadeuse, en passant par le théâtre, le journalisme et l’aviation, on lui donnera le surnom de "la flèche humaine" ou encore "la fille de l’air". Son nom est aussi donné à une avenue de la ville de Tournai et bientôt à une rue de Bruxelles.

Si nous avons l’habitude de voir des Géants déambuler dans nos rues et danser sur des airs de musiques, cette Géante sera unique en son genre. Elle emprunte des caractéristiques propres aux Géants traditionnels (matériaux, structures : panier d’osier...) mais aussi aux marionnettes (articulations, manipulations de certains éléments...). Il s’agit donc d’une marionnette dans un corps de géant qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure des prochaines années et à s’émanciper de son panier pour, qui sait, devenir une marionnette à fils géante ? Première sortie le 25 septembre 2022 pour "Place des Marionnettes - édition Géants et minuscules". Cette journée ouvre le Festival Découvertes Images et Marionnettes qui aura lieu jusqu’au 4 octobre 2022. Au total, plus de 40 géants, 30 compagnies et 25 représentations viendront donner vie au festival.