Début des soldes d'été en Wapi: clients présents mais achats limités

En plus de marquer le début des congés scolaires, le 1er juillet annonce l’arrivée des soldes d’été. Cette période de l’année reste immanquable pour les adeptes de shopping qui souhaitent faire de bonnes affaires et profiter de grandes marques à prix réduit. Cette chasse aux bonnes affaires est également la première fois depuis deux ans que les clients pourront faire leurs achats sans restriction sanitaire. Adieu masque, shopping seul et distanciation sociale. Les commerçants eux, sont en plein questionnement. Avec la crise sanitaire et économique, il est difficile de prévoir le comportement des consommateurs jusqu’au 30 juillet. Selon l’Union des classes moyennes (UCM), 46 % des commerçants s’attendent d’ailleurs à une baisse des ventes.

Du côté de la Wallonie picarde, les commerçants sont mitigés "Je ne vois pas cette période d'un bon œil", indique la responsable de la boutique pour enfants Gaspard&Lola, située à Tournai. "Cela va être très calme et difficile pour les commerçants. Ce vendredi matin, il y avait tout de même davantage de clients que l'année dernière où les magasins étaient désertés. Avec l'inflation, les citoyens regardent à leur portefeuille et privilégient les vacances à l'étranger et les loisirs comme ils ont dû s'en passer pendant bien longtemps. À l'accoutumée, je débute les soldes à 30 %. Cette année, je propose directement 40 % dès l'achat de 3 pièces". Toujours au sein de la Cité des Cinq Clochers, Vanessa, gérante du commerce La Tropézienne, semble satisfaite de ce premier jour de soldes. "Pour notre part, c'est assez positif. Les clients sont bien présents et attendaient les réductions. Cependant, nous ressentons que l'inflation engendre des conséquences, les achats des clients restent limités. Au lieu d'acheter deux robes, ils ne vont plus qu'en acheter une".

Lors des différents confinements, notre meilleur allié a certainement été le commerce en ligne. Avec des déplacements limités, en un clic, nous pouvions effectuer nos achats sans pression. Mais aujourd'hui, les magasins physiques en paient les pots cassés. "Dans mon secteur, qui est celui de l'habillement, la seconde main et le commerce sur Internet ont pris une place considérable. Ils proposent d'ailleurs des soldes toute l'année, difficile de rivaliser. Depuis le covid, les personnes ont véritablement changé leur façon de faire leurs achats", conclut la boutique Gaspard&Lola.

Ce 1er juillet, deux modifications entrent aussi en vigueur et risquent d'impacter certains indépendants. Les commerçants devront désormais être dans l'obligation d'indiquer le prix de départ lors des soldes. De plus, ils devront proposer au moins un mode de paiement électronique. "En tant que commerçant, cela nous paraît évident et c'est loin de me déranger. D'ailleurs, je n'ai plus aucun client qui payent leurs achats en liquide. L'électronique reste plus rapide et plus sûr", conclut une boutique d'Ath.