Des Mèches blondes aux Caillouses : Trois bandes de dealers transfrontalières démantelées

Depuis 2017, grâce au renforcement de la coopération policière transfrontalière ainsi qu’entre les parquets de Lille et de Tournai-Mons, les dealers réfléchissent désormais à deux fois avant de développer leur "commerce" dans le Tournaisis. D’autant que trois bandes impliquées dans ce trafic et portant les noms surréalistes de "Mèches blondes", "Yeux bleus" et "Caillouses" ont appris à leurs dépens ce que cela signifie sur le terrain…

C'est pour souligner le travail des hommes de terrain - les services des stups de Tournai, Lille, Roubaix et Tourcoing - mais aussi de l'ensemble des services policiers qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à l'aboutissement des enquêtes, qu'une conférence de presse se tenait, ce jeudi, à l'hôtel de ville de Tournai. Un lieu qui n'avait pas été choisi au hasard quand l'on sait que le bourgmestre de la cité des 5 clochers fait de la lutte contre le trafic des stupéfiants une priorité. Il l'a d'ailleurs répété haut et fort lors de cet événement transfrontalier en rappelant cette phrase devenue un véritable slogan : "Messieurs les dealers, vous n'êtes pas les bienvenus à Tournai et croyez-moi, on continuera à tout faire pour vous em… (sic)".

À force de ténacité et en jouant la complémentarité, policiers belges et français parviennent à des résultats tels que ceux salués ce jeudi soir par les autorités présentes autour du bourgmestre tournaisien, Parmi lesquelles : Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai-Mons, Haroune Abdelkader, commissaire général en chef du commissariat de Roubaix, Marie Dumortier, chef d’équipe du service des stups à Tournai, Philippe Hooreman, chef de corps de la zone de police du Tournaisis,…

Quand l’on sait que les faits liés au premier des trois dossiers évoqués ce jeudi remontent à 2017, on comprend mieux la signification du terme "ténacité" dans le chef des enquêteurs.

Ceux-ci concernaient la bande des "Mèches blondes".

Depuis, on a vu naître deux autres gangs, avec des noms tout aussi "poétiques" ; la bande des "Yeux bleus" et celle des "Caillouses".

Outre elle fait qu’elles mettent toutes sur le marché des drogues dures comme de l’héroïne ou de la cocaïne, leur modus operandi est également similaire : un call center français - généralement implanté dans la région lilloise - pour réceptionner les commandes, l’engagement de "petites mains", soit des mineurs d’âge très souvent issus d’un milieu précarisé que l’on n’hésite pas à manipuler ou à faire chanter au besoin pour qu’elles acheminent les marchandises auprès d’hébergeurs domiciliés dans la région de Tournai. Là où s’organise généralement la redistribution des commandes ou le stockage des marchandises.

Des hébergeurs ont d’ailleurs été récemment arrêtés, poursuivis devant le tribunal et condamnés à de lourdes peines allant jusqu’à deux ans de prison. En rappelant cette dernière réalité, le procureur entendait démontrer qu’aucun élément de la chaîne ne peut désormais prétendre être à l’abri de telles poursuites.

Sans compter les saisies organisées dans le cadre de ces "enquêtes miroirs" menées de part et d’autre de la frontière. Désormais, ce sont les organisateurs à la tête de ces différents gangs qui voient leur "commerce" vaciller.

Les différents intervenants évoquèrent notamment les résultats d’une récente descente sur la commune de Hem où ils firent main basse sur 4, 5 kg d’héroïnes, 2 kg de cocaïne, une presse et des GSM…