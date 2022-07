Réouverture partielle de la rue Royale à la circulation ce lundi 4 juillet à Tournai

Bien entendu, la réouverture annoncée ne sera "que" partielle mais c’est déjà une nouvelle qui devrait, si pas réjouir, au moins rassurer ceux et celles qui se disaient pessimistes sur les perspectives d’une réouverture rapide de cet axe important de la cité des Cinq clochers.

Très concrètement, sur le tronçon concerné, soit entre la rue De Rasse et l’Escaut, le sens de circulation sera le suivant :

- Entrée sur la rue Royale par la rue De Rasse (à contresens exceptionnellement)

- Rue Royale accessible de la rue de Rasse jusqu’au quai Saint-Brice

- Sorties de la rue Royale par la rue des Campeaux ou le quai Saint-Brice/pont Notre-Dame

- L’impasse au niveau du quai Saint-Brice n’est plus d’actualité, la circulation est donc autorisée.

Notez que le stationnement sera permis moyennant l’utilisation du disque bleu (2h) et les livraisons pour les commerçants autorisées.

Pour rappel, dans notre édition du 30 mai dernier, nous reprenions également les propos de l'échevin de l'Urbanisme, Philippe Robert, qui annonçait la fin du chantier pour les vacances de Toussait. Celui-ci avait toutefois sagement précisé que : "Je le dis même si c'est toujours délicat de donner des indications de délais. Car si on ne les respecte pas les gens ne sont pas contents ; mais si on ne donne pas de délais les gens ne l'acceptent pas non plus car ils estiment que ce n'est pas professionnel ni sérieux".

Bref, qui vivra verra et, comme nous avons coutume de l’écrire, si vous n’avez pas tout compris pour ce qui concerne les changements de circulation opérés, vous n’aurez qu’à suivre la signalisation qui sera mise en place sur le terrain dès lundi.

Bonne route.