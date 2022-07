Le Covid en Wapi : Ça regrimpe mais pas dans les hôpitaux

L’Est de la Wallonie est moins touché que la Wapi, mais le Sud-Est de la province de Luxembourg est la zone la plus atteinte.

Pas de doute, les cas se multiplient. On est passé en wapi de 524 à 809 nouveaux tests positifs cette semaine, et on n’a aucune idée du nombre de personnes qui ne se présentent pas au dépistage (par absence de symptômes clairs ou pour éviter les contraintes…)

Cela dit, pour l'instant, ça reste très calme dans les hôpitaux. On l'avait vu au CHwapi la semaine dernière. Epicura confirme : "Nous avons 25 patients Covid sur l'ensemble de nos sites hospitaliers dont 6 à Ath. En tout, un seul patient aux soins intensifs (à Hornu). Ce nombre de 25 patients correspond au nombre que nous comptions il y a un mois : peu d'évolution, donc."