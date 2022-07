Avec le Kainois Olivier Loin, un Flagrant désir d'humanité

Olivier Loin est un habitué des salles de spectacle. En coulisses dans le cadre de son activité professionnelle liée à l'événementiel musical; comme ambianceur et producteur; et sur scène pour chanter des reprises d'hier et d'aujourd'hui. Depuis cinq ans, il présente ses propres chansons sur scène, en compagnie de complices musiciens. Et voici qu'il vient de réaliser un vieux rêve: celui de prendre le chemin d'un studio (celui de Didier Dessers) et de sortir un disque.

Il n'a pas fait les choses à moitié. "J'ai investi beaucoup pour proposer quelque chose d'abouti; du point de vue musical bien sûr, mais aussi au niveau graphique, en soignant le livret du CD, etc.", nous dit le compositeur et interprète kainois.

Le choix d'investir plus de 10000 € dans un album physique s'est imposé assez naturellement, nous dit-il. "C'est un bel objet à offrir. Et en plus, je propose une formule hybride en ce sens que les gens qui achètent mon album (15 €) reçoivent un code unique qui leur permet de télécharger sur internet les fichiers MP3 de mes morceaux et les utiliser sur des supports USB, dans leur voiture notamment."

Le disque physique reste une belle expérience que les plus jeunes, adeptes des plateformes musicales de streaming, ne connaissent parfois plus. "Avec un disque, on écoute l'album entier, du début à la fin, et pas juste un mix de coups de cœur."

Des rencontres au bout des textes

Les douze titres de l'album d'Olivier Loin explorent tantôt des thématiques de société, tantôt des univers plus légers. Des balades côtoient des rythmiques soutenues. Il y a souvent une rencontre au bout du texte. "Partager des rencontres et des émotions, toucher les cœurs, c'est un peu tout ça mon essentiel. J'ai toujours pensé qu'une chanson était plus jolie quand elle disait et exprimait quelque chose, quand elle faisait réfléchir, et quand les gens peuvent se reconnaître" , nous dit le chanteur de 52 ans.

La chanson Mon héroïne est dédiée à Suzanne, cette habitante de Tongres qui, hospitalisée au plus fort de la crise du Covid, avait décidé de partir pour laisser sa place aux soins intensifs débordés à un plus jeune qu'elle. "Son message était très beau au moment où d'autres, hélas!, se battaient pour avoir les derniers paquets de pâtes dans les épiceries ou au supermarché. Dans un premier temps, je ne pensais pas mettre cette chanson dans l'album car j'ai envie de passer à autre chose après cette maudite période. Mais finalement, ça aurait été dommage. Parce que quand on chante, on se souvient, on vit, et on partage des émotions. Et puis, cette chanson qui raconte une histoire d'amour en pleine crise est universelle: elle pourrait aussi se dérouler en Ukraine ou ailleurs."

L'univers d'Olivier Loin naît au départ de textes poétiques qui glissent sur le temps qui passe, l'amour, les rencontres authentiques plutôt que par écrans interposés… "Mes chansons sont au départ des émotions exprimées avec quelques mots, que j'accompagne avec ma guitare."

Ses idoles musicales sont des chanteurs francophones: Renaud, Michel Sardou, Charles Aznavour, Pierre Rapsat, Calogero, etc. Il s'identifie volontiers à Calogero pour définir son orientation artistique. "Avec lui, on peut danser sur sa musique, s'endormir, pleurer…"

"Acheter le disque en magasin, c'est bouger…"

En faisant la promotion de son disque, Olivier Loin s'est rendu compte que, mine de rien, il y a encore pas mal de disquaires en Belgique et de lieux qui acceptent de vendre des disques. "C'est une bonne chose de mettre de l'humain dans un monde trop virtuel et aseptisé à mon goût. Car en achetant un disque physique, on aide l'artiste, on bouge, on fait des rencontres dans des commerces."

Olivier Loin est le plus heureux des artistes, lui qui a repris comme les autres un rythme plus soutenu de concerts. "J'aime le contact avec le public, même si je suis chaque fois bourré de trac au moment d'entrer sur scène."