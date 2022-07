Le café "L’Hectolitre" à Tournai fermé quatre week-ends pour tapage

Paul-Olivier Delannois ordonne la fermeture du café « L’hectolitre », les vendredis et samedi durant un mois, à cause de nuisances qu’il provoque.

L’établissement "L’hectolitre", installé sur la place Saint-Pierre, devra fermer son établissement les vendredis et samedis, du 8 au 31 juillet. Cette décision fait suite à de nombreuses interventions policières liées notamment à des troubles à l’ordre public.

Les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir quatre fois en moins d’un mois (8 et 26 mars, 10, 15 et 16 avril) ces derniers temps. Le bourgmestre veut faire passer un message fort.

"Je suis quelqu'un de très ouvert et je n'ai rien contre le fait que les gens s'amusent ", a précisé Paul-Olivier Delannois le bourgmestre de Tournai. " Mais il y a des règles à faire respecter, sinon cela devient l'anarchie.Le message que je veux faire passer est que le tenancier du bistrot doit être maître de sa clientèle. S'il se trouve face à des clients hors de contrôle, alors il ne faut plus les accepter et faire un tri. "

Le bourgmestre reconnaît que l'établissement ne provoque pas de nuisance, la semaine en journée. " Ce sont les week-ends, le soir que la situation est plus problématique. Cela donne une mauvaise image à notre ville. Il fallait agir. " L'établissement pourra donc rester ouvert la semaine.

Un recours contre cette décision peut-être déposée au Conseil d’État dans les 60 jours.