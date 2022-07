Les gens prennent plus leur temps avant d'acheter un logement neuf en Wapi

Selon une enquête publiée par De Tijd, de nombreux promoteurs ont vu la vente de nouveaux logements ralentir au cours des dernières semaines. En Wallonie picarde, en revanche, la situation n'est pas alarmante. "Les logements neufs n'ont pas du tout de mal à se vendre", précise l'agence Immo 123, située à Tournai. "Il y a beaucoup d'investisseurs sur le marché. Auparavant, les gens achetaient des biens anciens pour les rénover. Aujourd'hui, le prix entre de tels logements et les nouveaux, a peu de différence. Les acheteurs préfèrent donc investir dans des logements neufs".

L'inflation et la hausse des taux hypothécaires rendent bien entendu, l'immobilier beaucoup plus cher. "Cela ne fait pas reculer les investisseurs qui possèdent énormément de fonds propres", poursuit l'agence immobilière. "Les personnes qui n'ont clairement plus les moyens d'acheter se retournent vers des biens à louer ou préfèrent attendre. D'ailleurs, nous remarquons de manière générale, que le public a besoin de plus de temps avant de se décider. Le processus de vente est plus long et ils sollicitent donc plusieurs visites. Autrefois, après une visite, leur choix était fait".

Pour ce professionnel, il est difficile de dire quand cette situation lors de laquelle le prix de l'immobilier explose va s'apaiser. "Avec tout ce qu'il se passe pour le moment dans notre société, c'est compliqué de se prononcer. La guerre en Ukraine, qui engendre notamment l'augmentation des prix des matériaux de construction et le taux d'intérêt des banques qui ont également bien monté en flèche". Au sein de l'agence Immo 123, les trois premiers mois de l'année ont d'ailleurs été riches en vente avant de connaître une période plus creuse. "Avril et mai ont été des périodes plus calmes. Juin, en l'occurrence a été très positif".