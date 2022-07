Des concessionnaires sans véhicule en stock : "Je n’ai plus aucun véhicule à présenter à mes clients"

Des showrooms vides ou presque… Les concessionnaires automobiles n’ont plus (ou peu) de véhicules à exposer et à présenter à leurs clients.

Un showroom vidé de ses véhicules d'exposition… Pascal Jurion a déjà été interpellé à plusieurs reprises par des clients ou des passants s'inquiétant d'une possible faillite ou fermeture du garage et de la concession Mazda situé le long de la chaussée de Douai à Rumes. "Mais ce n'est pas du tout le cas, rassure le garagiste rumois. Je suis juste confronté à une pénurie de véhicules de stock. Depuis quinze jours, je n'ai plus aucun véhicule à présenter à mes clients…"

Une situation inédite pour le gérant du garage Jurion&Fils ! "J'essaie de présenter au mieux les véhicules grâce aux catalogues, et heureusement, je peux aussi compter sur quelques clients qui acceptent de venir montrer leur véhicule à des personnes intéressées par le même modèle."

Sans voiture en vitrine, et sur le parking du garage, les potentiels acquéreurs sont moins nombreux à franchir la porte de la concession automobile. "Surtout ceux qui ne sont pas des clients Mazda, et qui hésitent entre plusieurs marques ou plusieurs modèles de véhicules… remarque Pascal Jurion. Pour eux, il faut qu'ils puissent voir, toucher et essayer le véhicule avant de s'engager à l'acheter. Habituellement, je vends une trentaine de voitures par an ; je m'attends bien sûr à une forte diminution cette année… D'autant plus qu'il faut aussi compter au moins six mois pour obtenir un nouveau véhicule commandé !"

Si Pascal Jurion est sans doute plus fortement impacté par cette pénurie de véhicules de par la "petite taille" de sa concession, et l'origine japonaise de la marque qu'il revend, les autres concessionnaires de la région sont aussi confrontés à cette situation. "Tout le secteur est touché par une pénurie de certains composants électroniques, les semi-conducteurs, qui sont produits en Chine ; cela a un impact important sur les lignes de montage et de production des voitures neuves… Il y a ainsi moins de véhicules produits, et moins de véhicules disponibles sur le marché ! Les constructeurs produisent au compte-gouttes, soit presque uniquement les véhicules commandés, et n'ont pas la possibilité d'en produire davantage pour permettre aux garages de disposer de véhicules de stock. Lorsque les garages disposent de voitures en stock, ces dernières sont rapidement vendues vu les délais pour les véhicules commandés. Et si cela ne suffisait pas, à cause de la guerre en Ukraine, les transports par avion ont été limités, et déviés… ce qui rallonge aussi les délais pour récupérer des pièces ou des véhicules en provenance de Chine ou du Japon. On a, par contre, la chance que le centre névralgique de Mazda pour l'Europe se situe à Bruxelles, et donc cela facilite un peu les commandes."

Dans ce contexte, la vente de véhicules ne représentant qu'une petite partie de son activité, le garagiste se concentre sur les entretiens et les réparations Il espère que le marché automobile se rétablira dans les prochains mois… "Même si la situation actuelle aura également des répercussions sur un plus long terme, ajoute-t-il. Si je vends moins de véhicules en raison de ces circonstances exceptionnelles, ce sera autant de véhicules en moins que je serai amené à entretenir ou à réparer dans les années à venir…"

Pascal Jurion remarque aussi des délais plus importants et plus de difficultés pour obtenir certaines pièces de réparation. "C'est surtout le cas pour les éléments de carrosserie qui nécessitent parfois plusieurs mois d'attente, remarque le garagiste. Ainsi, pour obtenir une vitre de véhicule ou de phare, il peut y avoir deux mois de délai ! Dans certains cas, il n'y a pas d'urgence à intervenir, mais lorsque cela peut représenter un danger… il faut alors faire les démarches auprès de Mazda pour que les clients puissent bénéficier d'un véhicule de remplacement, dans l'attente de la réparation."