La nouvelle place de Flobecq séduit les commerçants

La place de Flobecq a récemment fait peau neuve avec un budget s'élevant à 500 000 euros. Ressemblant autrefois à un vaste parking, elle donne lieu aujourd'hui à une vaste zone piétonne. Lors de dernier conseil communal, le bourgmestre, Philippe Mettens, s'est dit heureux de constater d'ores et déjà "une véritable appropriation des lieux par les citoyens. On obtient donc ce que nous voulions en réalisant ces travaux : que la Place regagne de la convivialité et de la vie tout en soutenant le commerce local. Cela contribue à valoriser et à embellir notre village."



Pour l'opposition Respect-cdH, toutefois la rénovation de la place de Flobecq, qui a débuté le 14 juin 2021, a laissé un goût amer. Le groupe a effectivement déploré que les personnes à mobilité réduite ne puissent pas aisément se déplacer contrairement à ce qui avait été promis ainsi que la diminution du nombre de places de parking.

"L'affluence est toujours bien là"

Du côté des commerçants, le nouveau look de la place de Flobecq est plus que positif même si peu d'entre eux souhaitent réagir. "C'est plus convivial, nous en pensons que du bien", précise le gérant de l'établissement Au temps d'une frite. "Cela amène des gens sur les terrasses en cette météo estivale, en tant qu'indépendant, nous n'allons pas nous plaindre". Selon ce professionnel, le retrait de quelques places de parking n'a pas réellement d'impact pour le moment sur la venue des clients. "Je ne vois pas de différence. L'affluence est toujours bien là. Au départ, nous avions un peu de craintes face à ce projet qui n'avançait pas beaucoup, il faut dire que les ouvriers restent tributaires du temps. Nous nous posions beaucoup de questions. Nous espérions que le chantier se termine pour cet été et cela a été fait. Que demander de plus ?", conclut ce commerçant.