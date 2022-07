Les congés scolaires, une perte pour les sandwicheries de Wapi

La fin de l'année scolaire a maintenant sonné. Alors que de nombreux étudiants mais également employés ont déjà les doigts de pieds en éventail, d'autres secteurs, quant à eux, préféreraient se passer de cette période plus creuse. Les sandwicheries et les services à emporter vont effectivement devoir se passer de nombreux clients. "25% de notre clientèle représente des étudiants, nous rencontrons donc une légère perte durant les vacances scolaires", relève le gérant de Pause & Vous à Ath. "Cependant, cela permet de recevoir une clientèle que nous ne recevons pas d'habitude comme des gens de passage".

Du côté de Chapelles-à-Wattines, le commerce Au Cass'Croute vient à peine d'ouvrir et reçoit habituellement des ouvriers travaillant dans le zoning de Leuze. "Vendredi matin, nous voyions déjà une petite différence au niveau du rendement mais de l'après-midi, nous avons bien travaillé". Dans de telles conditions, les commerçants n'ont pas le choix de s'adapter. "On travaille avec un personnel réduit et ferme une dizaine de jours pour reprendre de plus belle", poursuit le magasin athois. "Au mois, de juillet, je n'ouvre pas le lundi", explique également la responsable de l'établissement Au Cass'Croute. Même si le secteur est déjà impatient d'être au moins de septembre, en attendant, il innove. "Je propose désormais des salades composées avec des ingrédients de saison, nous n'avons pas d'autres possibilités que d'évoluer pour séduire la clientèle".

"Nous sommes toujours debout"

La crise économique ne fait également pas du bien au secteur de l'Horeca qui doit par conséquent, s'adapter tout comme les clients ... "J'ai ouvert mon commerce au mois de mars et depuis, j'ai déjà dû revoir mes prix à la hausse. J'espère ne plus devoir les augmenter même si je suis bien consciente que cette situation est la même pour tout le monde", indique la gérante de l'établissement Au Cass'Croute. "Fort heureusement, les clients semblent toujours bien présents, ils ont besoin de sortir et démontrent leur soutien. Malgré la situation, nous sommes toujours debout", conclut le commerce Pause & Vous.