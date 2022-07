Une partie de la rue Royale à Tournai rendue aux automobilistes

Comme prévu, un premier tronçon de la rue Royale a été rouvert à la circulation ce lundi, entre la rue De Rasse (par laquelle les véhicules peuvent accéder exceptionnellement à contresens) d’une part, la rue des Campeaux, le quai Saint-Brice et le pont Notre-Dame d’autre part. Un règlement de police provisoire permet le stationnement en mode "zone bleue" (2h). Les arbres, des Ginkgo biloba et des Liquidambar, seront plantés en novembre. Il y a encore des finitions à opérer sur certaines parties en béton, sur la piste cyclo-piétonne notamment qui devra faire l’objet d’une opération de sablage. À l’exception de la portion comprise entre la rue des Campeaux et le quai Saint-Brice, qui sera à sens unique, on circulera dans les deux sens dans la rue Royale. Il y a de la place pour s’y croiser : les deux bandes bétonnées insérées dans la voirie ne sont pas des pistes cyclables mais des bandes cyclables suggérées, sur lesquelles les véhicules peuvent rouler.

Dix mois ont passé depuis le début du chantier. C'était juste après la braderie. "Ça n'a pas été facile pour les commerçants qui ont dû faire face à un manque à gagner et ont subi du stress. Mais au fil de l'évolution du chantier, les gens se rendent compte de la qualité du travail", témoigne Philippe Robert, échevin en charge des dossiers européens.

"Cette réouverture d'une partie de la rue est une respiration importante pour les commerçants. Pour donner la possibilité aux clients de s'approcher le plus près possible du quartier, il y a de leur part une demande pour que la rue Beyaert puisse continuer à être utilisée même quand des travaux se déroulent de part et d'autre de celle-ci. La demande a été formulée via le comité d'accompagnement et il y a une volonté de faire en sorte que ça soit possible", indique Caroline Mitri, l'échevine du commerce.

Les deux échevins comprennent que le prolongement des délais au-delà de ce qui avait été annoncé et la juxtaposition de plusieurs phases puissent avoir été mal vécus dans le quartier. Mais ils estiment non justifiée la critique selon laquelle il y aurait une communication insuffisante voire défaillante. "La volonté de dialoguer et de donner des informations régulières est permanente. Quand on ne donne pas de délais prévisionnels, on nous le reproche ; et quand on ne respecte pas les délais annoncés, on nous le reproche également."

Après le 15 août, l’entreprise clôturera le chantier de pavage de la rue des Jardins et s’attaquera à la rue du Becquerelle, au carrefour avec la rue des Jardins ainsi qu’à la place Becquerelle (jusqu’à fin novembre 2022). En septembre débutera le chantier de la place Crombez, puis ce sera au tour des voiries situées de part et d’autre du parc.

Cette nouvelle phase sera moins spectaculaire et occasionnera moins de nuisances. "On n'opérera plus à ciel ouvert comme dans la rue Royale où il fallait augmenter la capacité des tuyaux qui de surcroît étaient en très mauvais état", nous dit un responsable du chantier. "On donnera une deuxième vie aux tuyaux avec la technique dite du chemisage qui consiste à insérer un tube dans le tube." La fin de l'ensemble du chantier ? Juin 2023.