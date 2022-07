Après avoir été attaquée par un chien à Maulde, la victime rappelle l’importance de promener son chien en laisse

Une dame qui participait dimanche matin à la marche organisée dans le cadre du 4x4 de Maulde a été attaquée par un chien qui n’était pas en laisse. Sérieusement blessée et en arrêt de travail, cette Tournaisienne et ses proches tiennent à sensibiliser tous les propriétaires de chiens à l’obligation de promener son animal en laisse ; d’autant plus dans ce genre d’événement regroupant des centaines de marcheurs et de nombreuses familles.