Chantier du Pont des Trous à Tournai: des défauts rencontrés à la rue François-Joseph Peterinck

On ne présente plus le chantier du Pont des Trous à Tournai qui a d'ailleurs pour objectif l’élargissement des arches du Pont des Trous et le réalignement du quai Saint-Brice. Ce chantier, de près 44 millions d’euros, réalisé en quatre phases permettra également une fois terminé, que les habitants de la Cité des Cinq Clochers ainsi que les touristes se réapproprient le fleuve et ses environs. Entamée officiellement depuis la mi-avril 2017, la première phase des travaux se concentrait, en rive droite, sur la zone incluse entre le pont-à-Ponts et le pont Notre-Dame (pont-levant). Actuellement, les ouvriers ont entamé la 4e et dernière phase du chantier qui se concentre donc sur le remplacement des arches du Pont des Trous ainsi que le réaménagement des quais voisins Casterman, Sakharov et des Vicinaux, ainsi que du pont Delwart. Ici également, les aménagements sont conçus pour rapprocher les citoyens du fleuve.

Au niveau du quai Sakharov, maintenant que la zone proche du fleuve a été libérée des pavillons de chantier, l'aménagement de ces espaces a pu débuter, en continuité des quais plus en amont. "Notamment la rénovation du haut du mur de quai, le replacement de la pierre d'entablement,les nouveaux garde-corps, la pose du revêtement de sol en dalles de pierre bleue. A proximité, les ouvriers ont scié le joint de dilatation dans les grandes zones en béton désactivé qui donneront accès aux égouttages et installations gérées par l'intercommunale IPALLE, présentes à ce niveau", indique Scaldis, le Service Public de Wallonie. En ce qui concerne le Pont des Trous en lui-même, après les bétonnages (par couches successives) sur les parties intérieures des petites arches et de l'arche centrale, l'entreprise prépare désormais d'imposants coffrages et ferraillages pour réaliser les voiles verticaux qui formeront l'intérieur des murs de tympans, solidarisant de la sorte les pierres de parement.

Lors de ce chantier, impossible d'oublier le quai des Vicinaux. Entre le pont des Trous et le pont des Roulages, en rive droite, la nouvelle assiette du quai des Vicinaux est désormais prête pour recevoir son ferraillage et le revêtement bétonné. "Le tronçon rejoignant le quai Sakharov ainsi que les espaces situés au pied de la tour de la Thieulerie seront eux finalisés lors des toute dernières phases de travaux : la grue-tour est en effet toujours indispensable aux travaux de reconstruction des arches et de la coursive, et il faut également conserver des espaces sur le chantier où entreposer les matériaux".

A la rue François-Joseph Peterinck, lors de ses inspections de chantier, le SPW a constaté plusieurs défauts dans deux dalles de béton imprimé réalisées ces dernières semaines. "L'entreprise a donc dû démonter une partie des bétons, et refaire le travail. La période de congés de la construction (du 9 au 31 juillet) sera mise à profit pour la prise et le séchage de ces bétons".

Par ailleurs, en ce qui concerne le stationnement, les derniers aménagements prévus sur le parking du quai Sakharov (revêtement final en hydrocarboné, marquages, bordures, mobilier urbain et signalisation) sont désormais planifiés à la seconde quinzaine du mois d’août. Le parking sera donc inaccessible pendant une durée estimée aujourd’hui à 15 jours (hors intempéries et éventuels soucis techniques). Le timing précis de ces travaux sera affiné et communiqué au tout début du mois d’août. Il faudra attendre la date du 15 avril 2023 pour l’inauguration officielle ...